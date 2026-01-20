九州電力玄海原発3、4号機を巡る訴訟の控訴審判決を前に、福岡高裁前で行われた原告側の集会＝20日午後九州電力玄海原発（佐賀県玄海町）の周辺住民らが、3、4号機の運転差し止めと国の設置許可取り消しを求めた二つの訴訟の控訴審で、福岡高裁（久留島群一裁判長）は20日、2021年の一審佐賀地裁判決に続き、いずれも請求を退ける判決を言い渡した。住民側は、耐震設計の目安となる地震の揺れ（基準地震動）は過小評価され、安