お笑いトリオ「我が家」の坪倉由幸（48）が19日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。食事のマナーについて語った。撮影で飲食する際に気をつけていることとして、坪倉は「最初のほうは全然気にしてなかったけど、ちょっとだけ箸の持ち方がおかしいかなと思って、意識したことはある」と告白。「そんなにおかしくはない」ものの、以前先輩芸人から「もうちょっと、こうち