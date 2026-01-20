ＤｅＮＡは２０日、筒香嘉智外野手（３４）が、２０２６年シーズンのキャプテンを務めると発表した。筒香は球団を通じ「監督から指名いただき、大変光栄に感じています。キャプテンという立場にはなりますが、自分自身のやるべきことは変わりません。誰よりも勝つことへの執念を持ち、泥くさく戦い抜く覚悟です。今シーズンも熱いご声援をよろしくお願いします」とコメントした。相川亮二監督（４９）はこの日、都内で行われ