社会学者で日大危機管理学部教授の西田亮介氏が19日、TOKYO MX報道番組「堀潤Live Junction」（月〜金曜午後8時）に生出演。2月8日投開票の衆院選について、各党からの発信の見方について語った。MCの元NHKアナウンサーでジャーナリストの堀潤氏が「選挙戦術の特に発信面ですよね。各政党これからいろんな論調で社会に対して投げかけますよね。私たち受け手側としてどういう目線で各党の発信戦略を見ておけばいいんでしょうか？」