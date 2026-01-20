今季からＦ１に本格復帰するホンダが２０日、タッグを組むアストンマーティンとともに都内で新体制始動発表会見を開催した。会見には、アストンマーティンのオーナーを務めるローレンス・ストロール氏も出席。日本人ドライバーについて言及する場面があった。「アストンマーティンとしては優秀な若いドライバーのプログラムを開始していて、Ｆ１チームに招へいするプログラムになっている。ホンダとのパートナーシップにおいて