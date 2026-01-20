政治ジャーナリストの青山和弘氏が２０日、「上泉雄一のええなぁ」（大阪・ＭＢＳラジオ）に生出演し、衆院解散を宣言した高市早苗首相について言及した。高市首相は１９日に会見し、２３日召集の通常国会冒頭で衆院を解散する方針を発表した。２７日公示、２月８日投開票で、解散から投開票まで戦後最短となる１６日しかない前代未聞の選挙戦だ。総裁選で後押しした麻生太郎副総裁や鈴木俊一幹事長にも事後報告での不意打ち