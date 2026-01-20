【モデルプレス＝2026/01/20】お笑いコンビ・銀シャリの鰻和弘が20日、自身のInstagramを更新。声帯ポリープの手術を受けたことを報告し、反響が寄せられている。【写真】42歳吉本芸人「麻酔で朦朧としてる」酸素マスク着けた術後ショット◆銀シャリ鰻、声帯ポリープの手術を報告鰻は「先日声帯ポリープ手術しました」と報告し、症状について「声帯2本とも結節（こぶ）の片方の上にポリープ出来てました。簡単に言うと、こぶの上に