知人男性から10万円を脅し取った疑いで、鹿児島県阿久根市に住む会社役員の65歳の男が逮捕されました。 恐喝の疑いで逮捕されたのは、阿久根市波留に住む会社役員の男(65)です。「黙っているのはタダじゃない」金を要求 阿久根警察署によりますと、男は去年10月初旬、福岡県に住む50代の知人男性を阿久根市に呼び出し、「黙っているのはタダじゃない。ばれたら大変だろ。100万円、200万円とか言っている訳じゃない」などと言って