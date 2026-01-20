日本時間午後７時に１月の独ＺＥＷ景況感指数が発表される。大方の予想は５０．０となっており、前月の４５．８を上回り、２カ月続けて上昇するとみられている。昨年１２月１９日に１月の独ＧｆＫ消費者信頼感指数が発表されており、予想を下回っていた。１月の独ＺＥＷ景況感指数も同様の結果になれば、ユーロが売られる可能性がある。 MINKABU PRESS