◇大相撲初場所１０日目（２０日、東京・両国国技館）東三段目３２枚目の丸勝（鳴戸）が３勝目をあげた。東同２９枚目・豪乃若（武隈）の攻撃をしのぎ、引き落とした。「落ち着いて取ることが出来た」とうなずいた。初日から２連敗。３連勝で波に乗ってきた。「やっと白星が先行した。胃がきりきりしていた」と明かした。だが昨年は３勝３敗から４場所中すべて七番相撲で敗れており「ここからが勝負。引き締めてやりたい」と気