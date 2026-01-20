１９日、人道に対する罪の防止と処罰に関する国連全権代表会議の準備委員会第１回会合で発言する孫磊・国連臨時代理大使（中央）。（国連＝新華社記者／張鳳国）【新華社国連1月20日】中国の孫磊（そん・らい）国連臨時代理大使は19日、人道に対する罪の防止と処罰に関する国連全権代表会議の準備委員会第1回会合で発言し、国際社会に対し、東京裁判を含む第2次世界大戦勝利の成果を共に守り、日本が再び軍国主義の誤った道を歩