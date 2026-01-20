◆大相撲初場所１０日目（２０日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）が１０日目の熱海富士戦に出場することが確実になった。午後２時半頃に西の支度部屋に来場した。８日目の伯乃富士戦で敗れ先場所休場の原因となった左肩を気にするそぶりをみせた。９日目の若元春戦でも左が使えずに完敗するなど出場が心配されていた。午前中に師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）が出場について問われると「その方向で」と答えた。