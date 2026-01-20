香港特別行政区ビクトリア湾の眺め。（２０２５年５月１２日撮影、香港＝新華社記者／陳鐸）【新華社香港1月20日】中国香港特別行政区観光発展局が19日に発表した2025年の訪問客数（速報値）は前年比12％増の延べ4990万人だった。うち12月は前年同月比9％増の約465万人となった。25年の本土からの人数は11％増の約3780万人で、全体の76％を占めた。本土以外からは15％増の約1210万人で24％を占めた。国・地域別では日本、ベト