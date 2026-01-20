20日、熊本県阿蘇市でヘリコプターが行方不明となっていて、消防などが捜索しています。消防によりますと、20日午前11時頃、阿蘇市のカドリー・ドミニオンを離陸した遊覧飛行のヘリコプターに乗っていた人のスマートフォンから、消防に衝撃があったことを知らせる通知がありました。警察や消防が付近を捜索していますが、午後1時30分になっても、ヘリは見つかっていません。ヘリを運航する会社の代理店によりますと、ヘリには60代