野党側は、高市総理が消費減税について検討を加速すると発言したことに対し「なぜ今言うのか」と批判を強めています。【映像】野党側の批判の声（実際の映像）（政治部・野中記者）「新党の『中道改革連合』にとっては消費減税を政策の柱にすえたばかりでの発言で、批判しながら財源の違いなどを訴えていく考えです」（立憲・野田代表）「去年決断してればね。レジの（改修）問題とかも含めてもっと早く実行できたはずです。消費