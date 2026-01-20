アメリカのトランプ大統領がノーベル平和賞を受賞できなかったことをめぐって、「もはや純粋に平和のみを考える義務を感じない」とノルウェーの首相に伝えていたことが分かりました。【映像】満面の笑みを浮かべるトランプ大統領アメリカメディアによりますと、トランプ氏はノルウェーのストーレ首相に宛てたメッセージの中で、「8つの戦争を止めた功績にもかかわらず、ノルウェーがノーベル平和賞を授与しないと決めた以上、