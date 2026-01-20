高市総理大臣が衆議院の解散を表明したことを受け、与野党は選挙モードに突入しています。【映像】自民・役員会の様子政治部・平井記者「自民党は、党の支持率が伸び悩む中、高い支持が続く高市総理を前面に出した選挙戦としたい考えです」自民党・鈴木幹事長「（高市総理から）有権者の皆様から信任をいただけるよう、全力を尽くしたい。私も先頭に立って戦っていく」自民党内からは、「『高市総理に信任を与えるかどうか』と