政府は、あすから25日ごろにかけて予想される強い冬型の気圧配置による大雪などの情報収集体制を強化するため、きょう午後2時30分、官邸危機管理センターに情報連絡室を設置しました。高市総理も自身のXで、大雪が予想される地域では、▼食料・水・燃料などの備えをすること、▼気象情報や交通情報に十分注意し、時間的余裕を持って行動すること、また、▼少しでも危険を感じれば躊躇せず、早めに自らの命を守る行動をとるよう呼び