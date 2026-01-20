［Ｇルーキーズ２０２６］東都大学リーグで２５人目、中大では巨人の亀井外野守備兼走塁コーチ以来２１年ぶりとなる通算１００安打を記録した。大学ラストイヤーに急成長し、４年春、秋で３２安打を量産した打撃は伸びしろ十分だ。広角に打ち分ける技術が持ち味で、１年春にいきなり打率３割２分７厘と上々のデビュー。ただ、その後は厳しい内角攻めを受け、壁にぶつかる。引っ張って打とうとすればするほど、打撃は崩れた。悪