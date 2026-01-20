気象庁はむこう3か月の見通しを、きょう（20日）発表しました。 【画像を見る】気象庁発表「3か月予報」2月～4月の平均気温降水量の予想は？ 気象庁によりますと、期間後半を中心に寒気の影響を受けにくいため、向こう３か月の気温は、北・東・西日本では高いでしょう。低気圧の影響を受けにくい時期があるため、向こう３か月の降水量は、沖縄・奄美では少なく、西日本太平洋側では平年並か少ないでしょう。 向こう３か