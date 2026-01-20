Snow Manの深澤辰哉が自身のInstagramで5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』の完走を報告。ステージショットを公開した。 【写真】深澤辰哉のタンクトップ×パーカーの肩チラ姿などSnow Manドームツアーショット①～⑤ ■渡辺・阿部・佐久間・向井もInstagramで舞台裏ショットやステージショットを披露 1月18日の京セラドーム大阪公演