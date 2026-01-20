Snow Manの渡辺翔太が自身のInstagramでステージショットを公開した。Snow Manは1月18日の京セラドーム大阪公演をもって5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』を完走したばかり。 【写真】渡辺翔太がサンタワンピ姿で耳を傾けるステージショットなど①～⑤ ■ドームツアー完走報告が相次ぐメンバーSNSは必見 渡辺は「ライブお疲れ様」と添えて4