20日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝158円09銭前後と、前日午後5時時点に比べ2銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝184円39銭前後と60銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース