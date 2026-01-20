ミラノ・コルティナ冬季五輪の開幕が迫る中、フィギュアスケーターの羽生結弦さんの4年前の映像が中国のSNSで再び脚光を集めている。羽生さんは2022年の北京五輪フィギュアスケート・男子シングルで4回転アクセルに挑み転倒。結果は4位だったが、中国で大歓声を浴びた。20日に行われたエキシビションでは体を倒して低い姿勢で滑るハイドロブレーディングからリンクにキスをした。この瞬間の映像が中国のSNS・微博（ウェイボー）で