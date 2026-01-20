サイバー攻撃の影響で、サービスを停止していたアスクルの個人向けECサイト「LOHACO」が、20日午後3時に受注を再開し、21日から商品の発送を始めることがわかりました。サイバー攻撃を受けた去年10月19日以来、およそ3か月ぶりのサービス復旧です。LOHACOでは日用品や食品、化粧品などおよそ100万種類の商品を取り扱っていて、ほぼ全ての商品が20日、受注を再開します。また、配送についても、サイバー攻撃前と同じ水準でサービス