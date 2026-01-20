日本テレビ系で放送されていた番組『行列のできる相談所』が、5年ぶりに『行列のできる法律相談所』と番組タイトルに“法律”が復活し、20日よる9時〜2時間スペシャルとして放送。歌舞伎俳優の中村橋之助さん（30）と、元乃木坂46で俳優の能條愛未さん（31）が婚約発表後、初めてバラエティー番組で共演します。今回の放送では、史上最強の弁護士軍団が選ぶ「芸能人事件簿」をランキング形式で発表。2025年話題となり、2026年も注