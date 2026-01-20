16日に現役引退を発表した大相撲の元幕内・大奄美（33）＝本名・坂元元規、鹿児島県出身、追手風部屋＝が20日、東京・両国国技館で会見し「プレッシャーに弱いタイプだったので、それがなくなってホッとしています」と心境を述べた。10年間の土俵生活を終え「ひと言で言えば痛かった。心も痛くなるし、体も痛くなる。という感じです」と独特の言い回しで振り返った。鹿児島商高から日大に進み、2015年に全日本実業団選手権を制