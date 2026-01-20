あと２日に迫った大阪府知事選の告示（２２日）に、選挙ポスターを貼る掲示板の設置が間に合わない自治体が相次いでいる。吉村洋文知事（日本維新の会代表）の辞職表明から告示までわずか１週間しかなく、２月８日に同日投開票となる衆院選の準備にも手を取られるためだ。各自治体の選挙管理委員会は「とてもじゃないが、作業が追いつかない」と頭を抱えている。大阪府豊中市役所の近くにある府立桜塚高校。校門前に掲示板が設