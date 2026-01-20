V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のJAぎふリオレーナは20日（火）、アウトサイドヒッターの水野梨加が左足関節前距腓靭帯損傷と診断されたことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 水野は17日（土）に行われた、Vリーグ女子のフォレストリーヴズ熊本戦で左足首を負傷。全治は約1～2週間の見込みとされており、回復状況によって今後の試合等への帯同ができない場合があるとしている