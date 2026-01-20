巨人・坂本勇人内野手（37）が20日、沖縄県那覇市内で行っている自主トレを公開した。プロ20年目を迎える今季に向け「ケガはないので順調にきています。いい1年にしたい」と語った。ストレッチや坂道ダッシュを行った後には、今回に自主トレ初参加となった2年目の石塚とともにキャッチボールを実施。約30分のノックの後は打撃練習に取り組んだ。「キャンプでもう1ランク高い質と量をできるような体づくりをしたいなと思った