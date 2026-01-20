寝そべったり、深く座ったり――。国土交通省が様々な乗車姿勢の安全性についての検証を本格化させている。見据えるのは将来の完全自動運転車の普及。衝突実験やコンピューター上の想定実験で得たデータを積み上げることで、国際ルールを策定する際の議論を主導する狙いがある。検証結果は既に、乗客が水平に寝られるバスの安全性ガイドライン作りにも生かされている。（小池和樹、青木聡志）バスで半日「寝た状態で移動」ベッ