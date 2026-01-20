巨人の坂本勇人内野手（３７）が２０日、沖縄県那覇市内で合同自主トレを公開。後輩たちへ助言を送るシーンも何度もみられ、ここまでの順調ぶりに笑みも浮かんだ。この日は坂道ダッシュや守備練習、打撃練習などで充実の汗を流した。ここまでの状態に、「ケガはないので順調にきています」とキッパリ。「しっかり体を追い込んで、キャンプでももう１ランクね、高い質と量をできるような体作りをしたいなと思ったんで。今のとこ