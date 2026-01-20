韓国の歌手で俳優のキム・セジョンが、約2年6ヶ月ぶりの来日単独公演『2026 KIM SEJEONG FAN CONCERT ＜Tenth Letter＞ TO YOKOHAMA』を3月に開催することが決定した。【写真】アン・ヒョソプ＆キム・セジョンの相合い傘韓国ドラマ『社内お見合い』『悪霊狩猟団: カウンターズ』に出演し、昨年出演したMBCドラマ『この川には月が流れる』ではMBC演技大賞・最優秀演技賞を受賞するなど、俳優としても活躍し続けているキム・セジ