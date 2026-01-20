将棋の福間香奈女流六冠（３３）が女性初の棋士を目指す「棋士編入試験」の第１局が２７日、大阪府高槻市の関西将棋会館で始まる。２０２２年に挑戦して敗退し、今回が２度目の受験となる。迎え撃つのは、プロになったばかりの１７〜２２歳の棋士５人。歴史は動くのか。（中島高幸）対戦相手は難敵ぞろい…３勝で合格棋士編入試験は棋士を相手にした対局で一定の成績を上げたアマチュア強豪やトップ女流棋士が受験でき、年齢制