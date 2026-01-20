DeNAは20日、筒香嘉智内野手（34）が今季から新キャプテンを務めると発表した。24年から2年連続で牧秀悟内野手（27）が主将としてチームをまとめてきたが、相川亮二新監督（49）が「筒香にキャプテンとして今年1年間、引っ張っていってもらう」と指名した。筒香は15年から5年間、キャプテンを務めた経験がある。19年オフに米球界に挑戦したため、20年に当時のラミレス監督が下で佐野恵太外野手（31）がキャプテンに就任した。