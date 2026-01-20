１２球団監督会議が２０日、都内で行われ、ロッテのサブロー監督は１軍監督として初めて出席した。「去年、一昨年、ファームの監督として出席はさせていただいたんで、なんとなく流れはわかってたので、スムーズでした」と振り返った。ライバルとなる球団の監督と一堂に会す機会。「昨年最下位ということで、もう胸借りるだけだと思うので、こっちは開き直って思い切ってやってやろうと思ってます」と決意を新たにした。２月