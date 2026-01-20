女性ダンス＆ボーカルグループDreamの元メンバーで、現在は写真家として活動するDream Aya（38）が20日までにインスタグラムを更新。親友との別れを報告した。Dream Ayaは「私には大久保という自慢の親友がいます」と書き出し、フリーランス編集者の大久保貴央さんとの思い出の写真や動画を複数アップ。「とにかく大久保は優しい奴で人の事ばっかり優先してでも、人を怒らせる天才でめちゃくちゃ夢語るの好きでとにかくポ