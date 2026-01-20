就職活動中の身だしなみとして、男子学生の間で簡単な化粧が受け入れられるようになってきた。男性向けの化粧品や美容グッズが浸透し、就活中の男子学生向けにメイク講座を開く大学もある。メーカー側は、印象を良くするメリットを体感してもらい、市場拡大につなげるチャンスとして力を注いでいる。（川崎絵莉子）ウェブ面接「顔アップ」で関心「眉は顔の額縁と言われ、顔の魅力をアップさせる。足りない部分は足して、余分な