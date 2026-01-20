Photo: Bon-Masu ROOMIE 2025年11月28日掲載の記事より転載 2025年の春、庭仕事用にモンベルのサムエ（作務衣）を購入しました。モンベルの技術が詰まった通気性抜群のサムエは、ルームウェアとしてもとっても快適！すっかり気に入ったので、冬用のサムエも購入しちゃいました。モンベルには冬用作務衣もあるんです モンベル O.