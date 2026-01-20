日本株の上昇が続く中、その背景を巡り市場では見方が分かれている。高市首相による解散総選挙により政権基盤が強化されることへの思惑が広がり、積極財政や産業支援策への期待が先行する形で株価を押し上げているとの見方がある。【こちらも】​​高市首相の解散観測で円安進行政策期待でドル円165円も視野に一方でこうした上昇は、日本経済そのものへの評価ではなく、円安とインフレによる名目価格の拡大が主因