●19日以降に開始日本銀行は16日、保有を続けていた上場投資信託（ETF）と不動産投資信託（REIT）について、19日以降に売却を始めると発表した。【こちらも】円安・株高の中、好調な銀価格その行方は?日銀は昨年9月に保有ETFとREITの売却を進めることを決定していたが、運用日は決まっていなかった。ETFは年3300億円、REITは年50億円程度の売却する予定で、このペースでは、完了までに100年以上かかる見通しだ。ETFとREI