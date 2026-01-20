櫻坂46の松田里奈が20日、都内で開催された自身の1st写真集『まつりの時間』（幻冬舎）刊行記念囲み取材に出席。本作の発売について、メンバーの大園玲が涙を流して喜んでいたことを明かした。【写真】櫻坂46・松田里奈、華やかなワンピース姿でポーズ全身ショットとも（14枚）本作は松田にとって初めての写真集。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをした