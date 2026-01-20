ＤｅＮＡは２０日、筒香嘉智外野手（３４）の主将就任を発表した。筒香が主将を務めるのは、渡米前の１５〜１９年以来となる。この日、都内で行われた１２球団監督会議に出席後、取材に応じた相川亮二監督（４９）は、「彼のキャプテンシーは素晴らしい。１年間、チームを引っ張ってもらいたい」と期待のコメント。ＤｅＮＡの主将は、牧秀悟内野手（２７）が２４年から２年間務めていたが、指揮官は「牧も素晴らしい主将だけど