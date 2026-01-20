20日昼すぎ、米沢市で30代の男性が背後からカッターナイフのようなもので切りつけられる事件がありました。切りつけた人物は現在逃走中です。20日午後0時45分ごろ、米沢市本町1丁目で30代の男性が帰宅し車を降りたところ、突然背後からカッターナイフのようなもので首などを切りつけられました。警察によりますと、男性は軽傷だということです。切りつけた人物は身長170センチぐらいの小太りの体型で、黒色系のコ}