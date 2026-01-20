ロッテ・サブロー監督が２０日、都内のホテルで開催された１２球団監督会議に出席した。議題にあがったクライマックスシリーズ（ＣＳ）の開催方式の変更については「人それぞれ意見はあると思う。僕はルールに従ってやるだけ。何であろうが構いません」と決定事項に従う考えを示した。またタイブレークに関しては「ファームの監督時代、ランナー一塁だけ経験させてもらって非常に面白かったので、いつ入るのかなと思っていま