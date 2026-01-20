女優・沢尻エリカ（３９）の最新の姿に衝撃が走った。沢尻は主演する舞台「ピグマリオン―ＰＹＧＭＡＬＩＯＮ―」（東京・東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬほか４都市、演出ニコラス・バーター氏）が２０日に開幕。「Ａ．Ｂ．Ｃ―Ｚ」の橋本良亮らと共演する。１９日には公開ゲネプロが行われ、衣装でステージに立った沢尻は「緊張とワクワクと、いろいろな思いがある。役柄を楽しんで、失敗もあるかもしれないけど楽しみなが