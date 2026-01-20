高市首相が１９日、衆院解散と衆院選の日程を「２７日公示―２月８日投開票」と表明したことで、神奈川県内でも与野党が準備を加速させた。解散から投開票まで１６日間の超短期決戦となる中、各党の選挙協力などがどれだけ進むかは不透明だ。自民党は神奈川県内の全２０選挙区に候補を擁立する。１９日は横浜市内で総務会を開き、党本部に公認申請する候補を正式に決め、上申した。菅義偉・元首相が不出馬を表明した２区には、