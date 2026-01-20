１月２７日公示―２月８日投開票の衆院選に向け、連合茨城は１９日、支援政党から、または無所属で立候補する予定の５人を推薦することを決定した。関係者への取材でわかった。関係者によると、これまでに連合茨城には立憲民主党県連から３人、国民民主党県連から２人、無所属は２人分の推薦依頼があったという。連合茨城は１９日、執行委員会で対応を決定した。現職では、茨城１区の福島伸享氏、５区の浅野哲氏、６区の青山大