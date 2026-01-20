政府は20日、大臣、副大臣、政務官の政治資金パーティーを「全面的に自粛」すると決定しました。木原官房長官：就任前に対価の支払いが行われたものを除き、在任中のパーティー開催は自粛することが適当と判断をし、そのための規範改正を行うこととしました。これまでの大臣規範では、大臣、副大臣、政務官の政務三役が政治資金パーティーを開く場合に「国民の疑惑を招きかねないような大規模なものの開催は自粛する」と定めるも、