不同意わいせつなどの容疑で、香川県丸亀市の無職の男（28）がきょう（20日）逮捕されました。 警察によりますと、男は去年12月23日午前2時ごろ、丸亀市内の女性（60代）方に侵入し、眠っていた女性にたいして、着衣の上から胸や下半身を触わるなど、わいせつ行為をした疑いです。調べに対して、男は容疑を認めているということです。